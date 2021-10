Correnti più fresche nord-orientali si apprestano ad interessare la nostra regione con annuvolamenti soprattutto sui versanti padani. Bel tempo o cielo poco nuvoloso lungo le coste.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 23 ottobre 2021

Nuvolosità bassa diffusa fin dal mattino lungo i versanti padani dove non si escludono locali pioviggini sui valichi specie nelle ore centrali del giorno. Lungo le coste tempo soleggiato, ma con addensamenti “a cappello” sui rilievi retrostanti, con occasionali sconfinamenti di nubi basse da nord a sud tra Savona e Genova specie nel pomeriggio-sera (Gaigo).

Venti inizialmente deboli o moderati da nord-est, in progressivo rinforzo fino a forti in serata sul settore costiero centro-occidentale e sui valichi retrostanti.

Mare stirato sotto costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: In diminuzione sul settore centro-occidentale e nelle zone interne, stazionaria altrov

Costa: min +13/19°C, max +14/22°C

Interno: min +6/10°C, max +9/15°C

Domenica 24 ottobre 2021

Bel tempo lungo le coste con addensamenti “a cappello” sui rilievi retrostanti del settore centro-occidentale (Gaigo); nubi basse ed irregolari per gran parte della giornata sui versanti padani, specie centro-occidentali senza precipitazioni.

Venti forti da nord

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature pressoché stazionarie.

Lunedì 25 ottobre 2021

Nubi sparse in genere medio-alte sul settore centro-orientale della regione, bel tempo a ponente.

Venti forti da nord

Temperature stazionarie.