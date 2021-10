Genova – E’ morto all’età di 81 anni Alfredo Dovo Tonitto, figlio di Antonio, fondatore del celebre marchio di gelati divenuto famoso in tutto il mondo.

Alfredo Dovo Tonitto era presidente della società nata nel 1939 a Genova e che oggi vanta punti vendita in tutto il mondo e una forte esportazione della produzione in diverse zone “simbolo” del mondo.

Dal negozio aperto in Albaro nel 1939 al primo punto vendita a Beverly Hills a Los Angeles all’esportazione dei prodotti in oltre 20 Paesi d’Europa, in Medio Oriente, inSud America e in Giappone, e in Corea del Sud.

Alfredo Dovo Tonitto muore a 81 anni lasciando la moglie Silvia, i tre figli Luca, Massimiliano e Fiona e i numerosi nipoti, tutti pronti a proseguire la tradizione di famiglia e far crescere ancora l’azienda di famiglia.