E’ tornata l’ora solare anche in Italia. Nella notte la lancetta dell’orologio è tornata indietro di un’ora dandoci l’impressione di poter dormire di più questa mattina.

Molti orologi hanno modificato automaticamente l’orario ma occorre fare attenzione e verificare ogni dispositivo per evitare “sorprese”.

Rinviata la discussione per la scelta dell’uso dell’ora solare o legale tutto l’anno che è aperta da qualche anno e che vede coinvolta tutta l’Unione Europa.

Si deve decidere, per guadagnare luce solare e risparmiare sui consumi elettrici, se continuare ad usare il doppio cambio di orario annuale o se invece abbracciare l’idea di lasciare un solo orario.

L’ora solare resterà in vigore, salvo diverse decisioni, fino alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 quando la lancetta dell’orologio dovrà essere spostata in avanti.