Zoagli – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è precipitata in un giardino dopo un volo di diversi metri. Molta paura, auto distrutta ma fortunatamente solo ferite lievi per la ragazza che ieri notte è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lungo la statale Aurelia, in località Spiaggia del Pozzetto.

La giovane era alla guida delle sua vettura quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo e l’auto è caduta lungo un dirupo sino al giardino sottostante di una abitazione.

Un volo di una decina di metri che ha provocato gravissimi danni all’auto ma, fortunatamente, solo lievi ferite alla giovane.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il 118. I pompieri hanno estratto la ragazza dalla vettura e poi l’hanno affidata alle cure del 118 che l’ha trasferita in ospedale per le verifiche del caso.

In corso anche le indagini dei carabinieri di Zoagli.