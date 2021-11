Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria ma fortunatamente non si sono registrate vittime nelle ultime 24 ore.

Mentre proseguono da giorni i problemi tecnici che non permettono una corretta e chiara analisi dei “numeri” dell’emergenza sanitaria in corso si registra un leggero aumento dei contagi, (93 nelle ultime ore) scoperti con 2.072 tamponi molecolari e 3.493 tamponi antigenici rapidi, in consueto calo nel week end, rispetto alla media del resto della settimana

Aumentano i ricoveri in ospedale, 12 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 110 pazienti ospedalizzati in tutto il territorio regionale.

Sale di una unità anche il numero dei pazienti in Terapia Intensiva, che risultano essere 8. Come precisato dai sanitari, 7 delle persone ricoverate risultano non essere vaccinate mentre una sola persona ha completato il ciclo vaccinale ma presenta un quadro clinico con complicato da altre patologie pregresse.

Un dato che, ancora una volta, conferma l’efficacia della campagna di vaccinazione e la pericolosità della scelta di non sottoporsi a vaccino.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

– IMPERIA (Asl 1): 9

– SAVONA (Asl 2): 53

– GENOVA (Asl 3): 53

– CHIAVAR E TUGULLIO (Asl 4): 18

– LA SPEZIA (Asl 5): 16

I dati ufficiali del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria il 15 novembre 2021