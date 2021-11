L’alta pressione presente sul Mediterraneo va esaurendosi e dopo una breve pausa di bel tempo in Liguria tornano le nuvole nella giornata di sabato e qualche piovasco nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 novembre 2021

Bel tempo lungo le coste con cielo in prevalenza sereno. Sui versanti padani un po’ di nubi basse al mattino, in diradamento nel pomeriggio.

Venti da moderati a deboli dai quadranti settentrionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie

Costa: min +10/14°C, max +15/21°C

Interno: min +0/6°C, max +10/15°C

Sabato 20 novembre 2021

Nubi basse in aumento sul settore centro-occidentale già dal mattino, ancora soleggiato a levante e nelle zone interne.

Nel pomeriggio nubi in aumento anche a levante, senza piogge, cielo nuvoloso sul centro-ponente ed aree interne.

Venti variabili deboli, tendenti a divenire meridionali durante il giorno.

Mare prevalentemente calmo.

Temperature stazionarie o in lieve calo le massime.

Tendenza per domenica 21 novembre 2021

Possibili piovaschi o rovesci sparsi, nell’arco della giornata, sul settore centro-orientale, asciutto a ponente.

Ventilazione debole meridionale

Mare poco mosso

Temperature in calo.