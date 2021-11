Genova – E’ ancora emergenza cinghiali a Genova.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto questa notte in via Salgari, a Pegli.

Qui una persona è rimasta ferita, per fortuna in maniera lieve, da un grosso cinghiale finito nel giardino di un’abitazione.

L’allarme è scattato poco prima delle 3.00: l’animale, finito nel giardino probabilmente dal vicino bosco, ha passato la recinzione mettendo a soqquadro lo spazio di pertinenza dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine e alle guardie zoofile.

Le operazioni sono state lunghe e complesse: si è cercato di spingere il cinghiale nuovamente verso le fasce ma con scarsi risultati. Nella mattinata arriveranno gli esperti per la sedazione e lo spostamento dell’animale.