Genova – E’ finito in manette lo spacciatore di 20 anni che ieri, nel tentativo di scappare a un controllo, ha aggredito gli agenti della Polizia di Stato.

I poliziotti del Commissariato Sestri Ponente, erano impegnati in un appostamento nei pressi della stazione ferroviaria per “pizzicare” lo spacciatore, già arrestato lo scorso 30 marzo per lo stesso reato.

L’attività della Polizia, iniziata nei giorni precedenti, ha permesso agli agenti di notare il 20enne intento a incontrarsi con diversi soggetti, noti come assuntori di droga.

In particolare, lo scorso 8 novembre il giovane pusher, dopo aver venduto alcune dosi, era riuscito a fuggire a un controllo scappando per le strade di Sestri.

Nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti lo hanno visto arrivare, hanno deciso di fermarlo.

Il 20enne, vedendosi scoperto, ha cercato di scappare salendo su un bus.

Gli operatori lo hanno inseguito e quando hanno cercato di bloccarlo, sono stati colpiti dal giovane, poi sceso dal bus e intenzionato a fuggire.

Dopo qualche minuto, i poliziotti sono riusciti fatica a fermarlo trovandolo in possesso di 365 euro in banconote di piccolo taglio e di due telefoni cellulari.

Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sarà processato per direttissima questa mattina.