Genova – Calano i tamponi processati e di conseguenza, i nuovi contagi ma continua a essere monitorato con molta attenzione l’andamento della pandemia da Covid-19 in Liguria.

Il consueto bollettino diffuso da Regione Liguria, infatti, mostra una crescita del numero di pazienti ricoverati in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 137 i nuovi contagi scoperti in Liguria a fronte di 1.530 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 3.654 tamponi antigenici rapidi.

Preoccupa, come detto, il numero dei pazienti ricoverati, 136 in totale, di cui 18 ricoverati in Terapia Intensiva.

A proposito dei ricoveri in Intensiva, il bollettino della Regione evidenzia come dei 18 attualmente ospedalizzati nei reparti di maggiore criticità, 15 siano non vaccinati mentre 3 hanno completato il ciclo vaccinale ma presentano un quadro clinico con comorbidità.

La giornata di oggi, purtroppo, fa segnare l’aumento delle vittime da Coronavirus.

Sono state infatti registrate due morti, la prima è quella di un uomo di 77 anni deceduto lo scorso 20 novembre all’ospedale di Sanremo, la seconda è quella di un uomo di 89 anni morto il 21 novembre all’ospedale San Martino di Genova.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 3

SAVONA (Asl 2): 5

GENOVA (Asl 3): 60

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 39

LA SPEZIA (Asl 5): 30

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Flussi 22 novembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1784442 1530 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1121319 3654 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 119419 137 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 4469 59

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 633 LA SPEZIA 881 IMPERIA 549 GENOVA 2209 Residenti fuori Regione/Estero 61 altro/in fase di verifica 136 TOTALE 4469

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 136 18** 4 ASL1 19 1 2 ASL2 28 3 2 San Martino 19 5 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 33 4 4 Ospedale Gaslini 5 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 18 2 0 ASL4 Sestri Levante 16 0 0 ASL4 Lavagna 2 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 14 3 -2 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 14 3 -2

**di cui: 15 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 3016 131 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 110502 76 Deceduti* 4448 2

*dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 20/11/2021 M 77 ASL1-Ospedale Sanremo 21/11/2021 M 89 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 388 ASL 2 608 ASL 3 769 ASL 4 440 ASL 5 548 Liguria 2753

Dati 22/11/2021 ore 13:00

2.547.002 Consegnati (fonte governativa) 2.392.803 Somministrati 94% Percentuale vaccini somministrati su consegnati