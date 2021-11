Genova – Un forte temporale, accompagnato da tuoni e fulmini, si sta abbattendo sulla città senza alcuna allerta meteo.

Precipitazioni anche piuttosto intense che non sono state annunciate e che stanno causando alcuni disagi.

Il temporale sta interessando soprattutto la zona della Valbisagno.

Nelle ultime ore le condizioni meteo sono peggiorate sensibilmente a causa del passaggio di forti correnti fredde in quota che spingono una nuova perturbazione attesa in realtà per la giornata di domani, domenica.