Savona – Continuano i controlli da parte della Guardia di Finanza di Savona per contrastare lo spaccio nel capoluogo ligure.

Durante il fine settimana appena trascorso, sono state due le persone arrestate perché sorprese con marijuana e hashish destinato allo spaccio.

Il primo arresto è avvenuto in corso Ricci quando i militari del Gruppo di Savona hanno controllato un autobus di linea proveniente da Cairo Montenotte.

Saliti sul mezzo, i finanzieri hanno notato a terra un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi. Contemporaneamente Baddy, il cane antidroga, segnalava un passeggero seduto in corrispondenza del punto in cui era stato trovato lo stupefacente.

Fermato, l’uomo, un 35enne, ha confermato di averlo gettato a terra appena ha visto i militari salire sul bus.

E’ scattata quindi la perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire altri 30 grammi di hashish, suddivisi in sei dosi, all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto sotto il mobile della cucina.

Per il 35enne è scattato l’arresto in flagranza di reato mentre la droga e 120 euro, ritenuti proventi dello spaccio, sono stati sequestrati.

Il secondo arresto è avvenuto in via Loreto Vecchia quanto i finanzieri hanno controllato un’auto con tre persone a bordo trovando uno di loro in possesso di un grammo dei hashish.

Un altro passeggero dell’auto, con diversi precedenti specifici, si è da subito mostrato molto nervoso e, a richiesta dei militari, ha dichiarato di avere in casa hashish per uso personale.

La perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione dell’uomo, un 26enne, ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 165 gr di hashish (di cui circa 20 gr in ovuli), suddiviso in dosi, 7 gr di marijuana, 6 grinder utilizzati per macinazione della marijuana, 1 coltello e 3 bilancini utilizzati per i dosaggi, nonché una busta di plastica contenente 250 gr di spore per funghi allucinogeni, con annesso terriccio per la coltivazione degli stessi.

Anche in questo caso è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed il soggetto è stato condotto presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.