Genova – E’ riuscito ad entrare nell’abitazione della ex fidanzata forzando una finestra e poi le ha devastato la casa in preda ai fumi dell’alcol.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne milanese per violazione di domicilio, denunciandolo altresì per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le volanti sono state inviate in zona Struppa per la segnalazione di un uomo che si era introdotto abusivamente in un appartamento passando dalla porta finestra. Gli agenti, all’arrivo, hanno effettivamente trovato la finestra forzata e l’abitazione, temporaneamente disabitata, era messa completamente a soqquadro: arredi danneggiati, elettrodomestici sradicati, quadri a terra, vetri e tv infranti, tutti i sanitari spaccati e scritte offensive sui muri fatte con lo spray ed indirizzate alla padrona di casa.

In camera da letto vi era il 27enne che, alterato dall’alcol e molto agitato ha ammesso di aver aperto la finestra con un cutter e distrutto tutto poiché, a suo dire, la fidanzata lo aveva tradito.