Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 283, presentato da Paolo Ugolini (Mov5Stelle) e sottoscritto dal collega del gruppo, che impegna la giunta ad avviare un’efficace opera di contenimento e contrasto alla diffusione della Vespa Velutina, operando, in questo modo a sostegno, sia dell’apicoltura che dell’agricoltura ligure.

Nel documento si rileva che la Vespa Velutina, è specializzata nell’attaccare l’Ape Mellifera e che le vespe operaie di un singolo nido di Vespa Velutina sono in grado di predare 25-50 operaie mellifere al giorno quindi una colonia di Vespa Velutina è in grado di indebolire pericolosamente uno o più alveari in una stagione.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha annunciato voto favorevole e, già assessore regionale all’agricoltura, ha ricordato gli interventi attuati dalla giunta per contrastare la diffusione della Vespa Velutina.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) hanno annunciato voto favorevole.