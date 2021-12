Genova – Incidente, per fortuna senza conseguenze, ieri sera in via Mantova a Molassana.

Qui, a causa di un guasto, un furgoncino è precipitato all’interno di un giardino di un’abitazione.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l’autogrù, hanno sollevato il furgoncino e lo hanno rimesso in strada.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.