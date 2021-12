Genova – La variante Omicron del coronavirus è arrivata anche in Liguria. Una delle forme più contagiose e dalla diffusione più veloce è stata sequenziata per la prima volta dai tecnici dell’ospedale San Martino di Genova che hanno analizzato alcuni campioni raccolti da una donna di 71 anni, contagiata dal virus durante un viaggio in Sud Africa, paese dove la variante Omicron è stata segnalata la prima volta e di cui è originaria.

La scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione della dottoressa Bianca Bruzzone e del professor Andrea Orsi, operativi presso il Laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi, dove è stata sequenziata questo pomeriggio, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron.

La paziente affetta dalla variante Omicron riside ad Andora e non è al momento ricoverata. E’ vaccinata con la seconda dose e presenta una bassa sintomatologia.