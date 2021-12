Proseguono le iniziative del calendario dell’Avvento, che fino al 24 dicembre porteranno lo spirito del Natale in tutto il territorio cittadino.

«Mentre il Natale si avvicina, le strade dell’intera città continuano ad animarsi con il Carillon Vivente, con le slitte di Babbo Natale e con le strepitose performance della Mabò Band – spiega l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – Siamo davvero molto contenti del successo che stanno avendo queste esibizioni itineranti in tutti i quartieri genovesi che stanno toccando: da ponente a levante, dalle vallate al centro, colorano di magia il Natale 2021. Il gradimento che queste iniziative stanno riscuotendo tra i cittadini, che ringrazio per la partecipazione, conferma che stiamo raggiungendo l’obiettivo di unire la città tutta nella gioia e condivisione del Natale».

Il Carillon vivente, le slitte di Babbo Natale e la Mabò Band si alterneranno ogni giorno nelle diverse zone della città, proponendo tre spettacoli itineranti in tre momenti della giornata (di solito 16.30, 17.30, 18.30).

Il Carillon vivente è una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio, un’idea che ha visto i protagonisti sulle copertine dei giornali di tutto il mondo e che rappresenta la poesia e la genialità degli artisti italiani all’estero. Un musicista in abiti settecenteschi suona un piano semovente, sul quale danza una ballerina in tutù, mentre le note del carillon risuonano nelle strade cittadine e Parola Bianca, un curioso personaggio natalizio, distribuisce biglietti di auguri agli spettatori.

Dalle lande innevate norvegesi, dalle vette del Tirolo austriaco e dalla Foresta Nera tedesca arrivano quattro esemplari autentici di slitte del ‘700 e dell’800, restaurate a regola d’arte: una mostra interattiva che incanterà gli spettatori. Un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani, trasporterà per le strade genovesi un simpatico Babbo Natale, che omaggerà tutti con i biglietti di auguri.

Da 25 anni sul palcoscenico la Brass Band Italiana, con il suo straordinario intervento d’improvvisazione comico/musicale itinerante continua a sorprendere il pubblico. La Mabò Band, definita una “deliziosa e originale ciliegina sulla torta”, regala performance eleganti e di alta qualità, mentre Parola Bianca dona i biglietti di auguri.

Ecco gli appuntamenti:

CARILLON VIVENTE

domenica 12 dicembre: via Tortosa, partenza da piazza G. Ferraris. Alle 16 esibizione di coro bambini in via Tortosa, lato Bisagno, organizzato dal Civ “Nel Cuore di Marassi”

SLITTA ITINERANTE

lunedì 13 dicembre: piazza Martinez

martedì 14 dicembre: Boccadasse, corso Italia, giardini di Quinto

mercoledì 15 dicembre: Pra’

MABÒ BAND

giovedì 16 dicembre: piazza Romagnosi, via Canevari

venerdì 17 dicembre: fiera piazza della Vittoria, via Cesarea, via Fiasella

domenica 19 dicembre: fiere di Molassana e di San Gottardo