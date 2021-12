Genova – Cinghiali tra le bancarelle del mercato all’aperto di piazza Palermo alla Foce. Un curioso “fuori programma” per i commercianti che stamattina stavano allestendo il mercatino settimanale e che hanno improvvisamente visto arrivare una famigliola di cinghiali che si aggirava nella piazza e tra le bancarelle come se nulla fosse.

Gli animali hanno passeggiato a lungo nella zona e poi sono spariti come sono arrivati.

Una visita inusuale ma che conferma l’abitudine ormai consolidata degli ungulati a passeggiare per le strade cittadine.

(foto di Giuseppe Occhiuto)