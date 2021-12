Genova – Mascherine obbligatorie anche all’aperto, da oggi, anche in corso Italia e in tutta Albaro, a Boccadasse e Sturla ma anche a Sampierdarena con le vie Buranello e Cantore.

E’ finalmente arrivata la decisione del Sindaco Marco Bucci di equiparare tutti i luoghi dello struscio, dello shopping e delle passeggiate sul lungomare dopo le proteste di chi segnalava l’obbligo di mascherina riservato solo alle vie del centro storico, del centro città e di via Sestri a Ponente.

Le immagini postate sui social che mostravano la spiaggia di Boccadasse gremita di persone rigorosamente senza mascherina mentre era obbligatoria in centro hanno scatenato le polemiche ed è ora arrivata la “risposta” con l’ordinanza che anticipa di soli due giorni il provvedimento che scatta su tutto il territorio ligure con l’intresso in zona Gialla, lunedì 20 dicembre.

L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è stato esteso anche ai quartieri di Sampierdarena, Albaro e Sturla.

Per quanto riguarda Sampierdarena l’obbligo riguarderà le vie Buranello, Cantore e Carlo Rolando.

Ad Albaro e Sturla l’obbligo riguarderà Corso Italia e il borgo di Boccadasse inclusa via Aurora.

L’obbligo scatta dalle 18 di oggi, venerdì 17 dicembre, è sarà in vigore fino alle 23.59 del sei gennaio 2022.

L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto resta in vigore nelle zone dove era già prevista: da Principe alla Foce nelle vie del centro; in via Sestri a Sestri Ponente e nei mercatini natalizi, nei mercati rionali, nelle fiere e in tutte le manifestazioni sul territorio comunale.