Genova – E’ Giacomo Fantoni, 43 anni, capo ultrà della Sampdoria e figlio del sindaco di Montoggio Mauro Fantoni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada Sopraelevata, in direzione ponente.

Fantoni era alla guida del suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail.

Le ferite riportate nell’impatto non gli hanno dato scampo e il giovane è deceduto sul colpo.

A nulla è servito l’arrivo dell’ambulanza del 118. Il personale paramedico non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso.

Divampano le polemiche sulla pericolosità della strada Sopraelevata che già in passato aveva causato incidenti mortali con vittime dei motociclisti.

Secondo alcuni pareri, infatti, la conformazione delle barriere metalliche sarebbe particolarmente pericolosa per i motociclisti in caso di impatto violento.

La riduzione della velocità massima consentita ha limitato certamente il pericolo ma se davvero il guard rail si rivelasse pericoloso.

In corso comunque la ricostruzione dell’incidente e l’esatta dinamica dello scontro mortale. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Sulle pagine social il tam tam della notizia suscita cordoglio ma anche rabbia.

Aggiornamento

Secondo altre indiscrezioni il mezzo condotto dalla vittima si sarebbe scontrata contro un palo dell’illuminazione stradale.