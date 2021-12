Ben 1.459 nuovi casi di contagio in 24 ore. E’ il nuovo record negativo registrato in Liguria per la nuova ondata della pandemia.

Il precedente record del 13 novembre 2020 si era fermato a 1.209 e questo lascia intuire senza alcun dubbio la gravità della situazione in cui si muovono i sanitari chiamati ad affrontare la nuova ondata di contagi.

Grazie alla massiccia campagna vaccinale, però, la situazione negli ospedali è ben diversa da quella dello scorso anno e i numeri parlano chiaro e sono incontrovertibili anche per il più fantasioso dei “negazionisti”.

A fronte del record di contagi, infatti, il numero delle persone ricoverate aumenta (+10 ) ma con un totale di 472 ricoverati. Numeri ben lontani dall’emergenza dello scorso anno in cui le vaccinazioni erano ancora da iniziare.

Ben 37 i pazienti più gravi, ricoverati in Terapia Intensiva. Tra loro 26 non sono vaccinati.

Tre i decessi registrati nel bollettino sanitario della Regione Liguria.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

IMPERIA (Asl 1): 332

SAVONA (Asl 2): 320

GENOVA: 585, di cui:

• Asl 3: 471

• Asl 4: 114

LA SPEZIA (Asl 5): 204

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 18