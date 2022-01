Genova – La multa (una tantum) da 100 euro per i No Vax che non sono vaccinati è “ridicola” secondo Matteo Bassetti l’infettivologo direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino.

Così interviene il medico in prima linea contro la pandemia alla notizia della multa prevista dal Governo per le persone che non accetteranno l’obbligo vaccinale per gli over 50.

L’obbligo partirà dal prossimo 1 febbraio ma se non lavorano, i No Vax “se la caveranno” con una sanzione automatica di 100 euro che arriverà sotto forma di cartella esattoriale emessa direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

“La sanzione prevista per chi non si vaccina è di 100 euro una tantum – scrive Bassetti sulla sua pagina Facebook – Quando l’ho letto non volevo crederci. Al vaccinato con tre dosi che non si metteva mascherina per fare gli acquisti di Natale 400 euro di multa e per chi non si vaccina e affolla i nostri ospedali 100 euro. Davvero ridicolo. Gli altri paesi hanno messo sanzioni più pesanti. Noi siano sempre gli stessi: forti con i deboli che si vaccinano e seguono le regole e deboli con i forti (si fa per dire) che non si vaccinano e non seguono le regole. Non è un obbligo vaccinale, ma una presa in giro