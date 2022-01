Genova – Incidente mortale questa sera, poco dopo le 19,30 in via Casoni a San Fruttuoso. Un pedone che stava attraversando la strada è stato travolto e ucciso.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e il personale ha tentato di rianimare il ferito con il massaggio cardiaco ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma il pedone è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce. Per l’impatto, violentissimo, è stato scagliato in aria e poi a terra.

Sul posto sono accorsi anche i mezzi della polizia locale per la ricostruzione dell’incidente e per stabilire le responsabilità.

Gravi le ripercussioni per il traffico locale.