La Spezia – E’ nato all’ospedale di La Spezia il 14 dicembre del 1974 ma poi, per motivi che non conosce, è stato dato in adozione ed oggi cerca la sua mamma biologica. E’ la storia toccante di Davide Ottonelli, 47 anni, oggi residente nell’alessandrino ma spezzino di nascita.

Attraverso le pagine dei social cerca la madre che vorrebbe conoscere ed affida a Facebook un appello a condividere la sua storia nella speranza di riuscire a trovare la donna o un parente che possa spiegargli cosa è successo e magari fare da mediatore per un incontro tanto desiderato.

Un “caso” davvero complesso perché la Legge tutela la privacy di chi, per scelta o per problemi che non possono essere giudicati, ha deciso di dare in adozione il proprio figlio.

Il ricorso ad un avvocato o magari alla trasmissione Tv “Chi l’ha visto” potrebbe aiutare ma, intanto, Davide Ottonelli affida a Facebook il suo desiderio di poter riabbracciare quella madre che sta cercando da tanto tempo.