Genova – Cinghiali contagiati dalla peste suina africana e scatta il divieto di caccia e di ingresso nei boschi delle zone dove sono stati trovati gli animali infetti.

E’ allarme per il ritrovamento di esemplari di cinghiale contagiati dalla malattia che viene segnalata per la prima volta in Liguria ma che è già presente in Sardegna e in altre regioni italiane.

Al momento risultano tre casi a Fraconalto e Ovada, in Piemonte e uno in Liguria, a Isola del Cantone e a breve dovrebbe arrivare il provvedimento di chiusura della caccia nelle one interessate e vicine ma anche il divieto di ingresso nei boschi interessati per la raccolta di funghi, castagne o anche solo per escursioni.

Il rischio è che i cacciatori possano disperdere branchi di animali infettati sul territorio estendendo il contagio anche alle zone vicine e che le persone, camminando nei terreni contaminati possano trasportare inconsapevolmente da un territorio all’altro i micro organismi responsabili della peste suina africana.

Le Asl confermano che non ci sarebbero rischi per le persone ma, piuttosto, si teme che la malattia possa raggiungere allevamenti locali di suini, distruggendoli.

Se rassicura sapere che proprio il cacciatore che ha ucciso l’esemplare a Isola del Cantone ha denunciato responsabilmente la malattia – trovando l’animale in pessime condizioni di salute – è mistero sulle zona interessate ai divieti poichè la Asl segnala un esagono tracciato tra i territori di Genova, Ronco Scrivia, Novi Ligure, Acqui Terme, Spigno Monferrato e Albissola Marina mentre gli Ambiti Territoriali di Caccia di Genova invitano con una lettera inviata ai Cacciatori iscritti, a non effettuare battute di caccia nei comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Ceranesi, Cogoleto, Genova, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, RoncoScrivia, Rossiglione, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò e Tiglieto.