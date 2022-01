Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato in un appartamento di salita Oregina, nell’omonimo quartiere genovese. A dare l’allarme i residenti nell’abitazione che hanno improvvisamente visto la casa riempirsi di un forte odore di bruciato e di un denso fumo nero.

Subito è partita la telefonata ai vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto e dopo essersi assicurati che tutte le persone avessero abbandonato lo stabile, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

In breve le fiamme sono state domate e i pompieri hanno iniziato le prime verifiche per accertare l’origine dell’incendio.

Gravi i danni in una delle stanze dell’appartamento ma non ci sono feriti.