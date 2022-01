Ceriale – E’ grave all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il motociclista coinvolto questo pomeriggio nell’incidente avvenuto sulla statale Aurelia, nel comune di Ceriale, in provincia di Savona.

Per cause ancora da accertare un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista che è caduto rovinosamente a terra per poi restare intrappolato tra il proprio mezzo e il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e il giovane è stato stabilizzato per poi essere trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.