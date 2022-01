Genova – Nuovo inizio di giornata tra difficoltà e disagi sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure a causa dei cantieri e già si teme per le chiusure del fine settimana che scatteranno alle 22 di oggi e termineranno alle 6 di lunedì 31 gennaio.

Lavori che interesseranno l’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia con il cantiere che verrà aperto nella galleria Madonna delle Grazie II

E’ infatti prevista la chiusura totale per l’intero periodo.

Questa mattina la coda viene segnalata sull A10, in direzione Ventimiglia, tra Arenzano e Celle Ligure

Sull’ autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione Genova tra Genova Nervi e Genova est e i direzione levante tra il Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est

Code anche sull’Autostrada A26 in direzione Voltri, tra Ovada e Masone.