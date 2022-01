Genova – Grave incidente, nella notte, in via San Quirico, nell’omonimo quartiere genovese. Per cause ancora in via di accertamento un camion e una vettura si sono scontrati con un impatto violentissimo.

Il forte rumore ha risvegliato i residenti della zona intorno alle 4,30 e subito sono partite e telefonate al 118 e alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto i due occupanti dell’auto dalle lamiere per poi affidarli alle cure del personale paramedico.

Si è temuto a lungo per una delle due persone all’interno del veicolo perché aveva perso i sensi e non si riusciva a rianimarlo.

I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e le loro condizioni sono risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.