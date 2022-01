Genova – Altri 5.708 nuovi contagi e 9 decessi.

Questo il dato emerso dal bollettino odierno diffuso da Regione Liguria che fotografa l’andamento della pandemia nella nostra regione.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati processati 31.259 tamponi tra molecolari (6.173) e antigenici rapidi (25.086).

9 i decessi registrati nella giornata appena trascorsa, un numero elevato e che fa tenere alta la guardia. Tra le vittime anche due 63enni deceduti a Genova, entrambi all’ospedale Galliera e morti lo scorso 24 gennaio.

Continua a far preoccupare il numero dei pazienti ricoverati, in lieve calo rispetto a ieri con 783 pazienti seguiti in ospedale, 19 in meno rispetto alla giornata di ieri.

In controtendenza la Terapia Intensiva dove si segnala un nuovo ingresso per un totale di 40 pazienti ricoverati.

Di questi, 25 non sono vaccinati.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 889

SAVONA (Asl 2): 981

GENOVA (Asl 3): 2.589

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 560

LA SPEZIA (Asl 5): 667

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 22

Flussi 26 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.159.612 6.173 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.045.939 25.086 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 277.205 5.708 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 61.823 559

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 9.593 LA SPEZIA 7.563 IMPERIA 8.211 GENOVA 33.450 Residenti fuori Regione/Estero 974 altro/in fase di verifica 2.032 TOTALE 61.823

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 783 40 -19 ASL1 122 2 -8 ASL2 130 13 -3 San Martino 108 4 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 138 5 1 Ospedale Gaslini 13 2 -5 ASL3 globale 157 8 0 ASL 3 Villa Scassi 155 8 4 ASL 3 Gallino 0 0 -2 ASL3 Micone 2 0 -2 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 33 1 -4 ASL4 Sestri Levante 28 0 -3 ASL4 Lavagna 5 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 82 5 -1 ASL5 Sarzana 77 3 -1 ASL5 Spezia 5 2 0

*25 non vaccinati, 15 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 42.248 -13 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 210.544 5.140 Deceduti** 4.838 9

data decesso sesso età luogo decesso 1 21/01/2022 F 95 ASL5-Ospedale Sarzana 2 21/01/2022 F 81 EO Galliera 3 24/01/2022 F 83 ASL1-Ospedale Bordighera 4 24/01/2022 M 90 ASL1-Ospedale Sanremo 5 24/01/2022 M 63 San Martino 6 24/01/2022 F 92 EO Galliera 7 24/01/2022 M 85 EO Galliera 8 24/01/2022 M 63 EO Galliera 9 24/01/2022 M 67 ASL3-Ospedale Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.538 ASL 2 1.416 ASL 3 6.793 ASL 4 1.353 ASL 5 1.670 Liguria 12.770

Dati 26/01/2022 ore 13:00

3.125.373 Consegnati (fonte governativa) 3.158.461 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.