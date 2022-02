Genova – Disagi per gli utenti della rete autostradale ligure per un incidente autonomo capitato poco dopo le 16.00 di oggi.

Un camion che stava percorrendo la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato tra il bivio con la strada statale 34 e Baveno, in direzione di Voltri.

L’incidente, che fortunatamente non ha causato feriti, ha costretto alla chiusura del tratto per via del carburante del mezzo pesante che si è riversato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade.

Al momento si circola su una sola corsia.

Gli utenti provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova Voltri, dopo l’immissione obbligatoria sulla Strada Statale 34, possono percorrere la viabilità ordinaria verso Baveno e rientrare in A26 verso Genova Voltri.