Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del 50enne che ieri sera è rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto a Molassana.

L’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è caduto all’altezza della rotatoria vicino a via Geirato.

Nella caduta l’uomo ha riportato diversi traumi e alcune ferite alla testa e all’arrivo del 118 è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi della polizia locale che ha avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.