Genova – Sono gravi le condizioni del 17enne che questo pomeriggio, per cause ancora da chiarire, si è schiantato con il suo scooter in via Quanto.

Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino.

Si cercherà ora di ricostruire la dinamica dell’accaduto.