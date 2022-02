Trensasco – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio divampato in una abitazione di Trensasco, nel territorio del Comune di Sant’Olcese.

Intorno all’una di notte i vicini di casa si sono accorti che dall’abitazione usciva del fumo e sono corsi a svegliare la famiglia che vive nella casa e ad avvertire i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno avvolto la casa e quando sono arrivati i pompieri la situazione era molto pericolosa anche se le persone avevano già lasciato la casa.

Un’altro edificio è stato evacuato per precauzione mentre i pompieri iniziavano le operazioni di spegnimento che si sono protratte per diverse ore.

Ingenti i danni ma, fortunatamente, non si registrano feriti.

La strada provinciale 80 è rimasta chiusa al traffico sino a questa mattina per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica.

In corso el verifiche per stabilire l’origine del rogo e le eventuali responsabilità.