Fine settimana con condizioni di tempo complessivamente variabile con qualche debole pioggia nella giornata di domenica.

Il bel tempo torna ad inizio della settimana

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 5 febbraio 2022

Al mattino ancora addensamenti a levante e nelle aree interne senza fenomeni, prevalenza di ampie schiarite a ponente. In giornata miglioramento su tutta la regione con cielo quasi ovunque sereno. Resteranno addensamenti sullo Spezzino ed i versanti padani centro-orientali senza pioggia.

Venti deboli o moderati da nord.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento specie lungo le cost

Costa: min +6/12°C, max 14/17°C

Interno: min 0/+6°C, max +8/14°C

Domenica 6 febbraio 2022

Al mattino bel tempo a ponente, nubi sparse già presenti sul centro e il levante senza piogge. Nel pomeriggio deciso aumento delle nubi con rischio di piovaschi sparsi sul settore centro-orientale. Schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani.

Venti: Da moderati fino a tesi in serata da sud-ovest.

Mari: Da mosso a molto mosso.

Temperature: In lieve e generale calo.

Tendenza per lunedì 7 febbraio 2022

Soleggiato e limpido a parte qualche nube al mattino in rapida attenuazione.

Venti sostenuti da nord.

Temperature in calo nelle zone interne, stazionarie in costa.