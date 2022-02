Pigna – Migliorano, all’ospedale di Sanremo, le condizioni dell’uomo soccorso ieri notte a Pigna, nell’imperiese, a seguito dell’incendio di un magazzino accanto alla sua abitazione.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intorno alle 22, la persona era in stato di agitazione e tentava disperatamente di spegnere le fiamme e si è sentita male quando i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Il personale del 118 intervenuto sul posto lo ha stabilizzato per poi trasportarlo in codice giallo in ospedale, per accertamenti.

Non è chiaro se l’uomo sia rimasto intossicato o se sia stato vittima di un malore per lo choc di quanto avvenuto.

Il magazzino è andato distrutto ma i pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alla vicina abitazione.

In corso gli accertamenti per verificare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.