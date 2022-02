Genova – Altri 14 decessi e quasi duemila nuovi contagi sono stati scoperti nelle ultime 24 ore in Liguria.

Il numero dei nuovi casi di contagio è emerso a fronte di oltre 18mila tamponi processati (18.108), di cui 4.018 tamponi molecolari e 14.090 test antigenici rapidi.

Alto ancora il numero dei decessi registrati nella giornata appena trascorsa, 14, per un totale di 4.977 vittime da inizio pandemia.

Scende il numero dei ricoveri in ospedale, 17 in meno nell’ultima giornata con 32 persone ricoverate in Terapia Intensiva. Di queste 24 sono non vaccinate e 8 hanno completato il ciclo vaccinale ma presentano un quadro di comorbidità.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia di residenza:

IMPERIA (Asl 1): 289

SAVONA (Asl 2): 366

GENOVA (Asl 3): 842

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 196

LA SPEZIA (Asl 5): 262

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 8

Flussi 9 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.223.477 4.018 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.329.185 14.090 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 321.619 1.963 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 31.913 -1.848

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 5.587 LA SPEZIA 4.023 IMPERIA 4.358 GENOVA 16.211 Residenti fuori Regione/Estero 638 altro/in fase di verifica 1.096 TOTALE 31.913

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 696 32 -17 ASL1 111 3 0 ASL2 125 8 -5 San Martino 105 3 -10 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 121 6 1 Ospedale Gaslini 7 1 0 ASL3 globale 122 7 3 ASL 3 Villa Scassi 122 7 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 39 1 0 ASL4 Sestri Levante 29 0 1 ASL4 Lavagna 9 1 -1 ASL4 Rapallo 1 0 0 ASL5 globale 66 3 -6 ASL5 Sarzana 63 1 -7 ASL5 Spezia 3 2 1

* 24 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 31.205 -1.836 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 284.729 3.797 Deceduti** 4.977 14

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 03/02/2022 F 89 ASL2-Ospedale Savona 2 03/02/2022 M 74 ASL2-Ospedale Savona 3 04/02/2022 F 79 ASL2-Ospedale Savona 4 05/02/2022 F 93 ASL2-Ospedale Savona 5 05/02/2022 F 91 ASL2-Ospedale Savona 6 06/02/2022 F 92 ASL2-Ospedale Albenga 7 06/02/2022 F 74 EO Galliera 8 07/02/2022 F 87 ASL2-Ospedale Savona 9 07/02/2022 M 68 ASL3-Villa Scassi 10 07/02/2022 F 75 ASL3-Villa Scassi 11 08/02/2022 F 76 ASL2-Ospedale Savona 12 08/02/2022 M 90 ASL5-Ospedale Sarzana 13 08/02/2022 F 84 ASL3-Villa Scassi 14 08/02/2022 M 77 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 789 ASL 2 846 ASL 3 3.580 ASL 4 1.619 ASL 5 811 Liguria 7.645

Dati 09/02/2022 ore 13:00

3.248.709 Consegnati (fonte governativa) 3.308.113 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.

Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo Tipo vaccino 1-Vaccini a mRNA

(COMIRNATY e MODERNA) 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi Di cui somministrate nelle ultime 24 ore Di cui seconde dosi (del Totale) Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi Di cui somministrate nelle ultime 24 ore Di cui seconde dosi (del Totale) ASL 1 367.166 1.280 129.897 102.114 48.156 . 20.090 ASL 2 526.785 1.664 184.558 152.593 50.994 . 20.692 AREA METROPOLITANA ASL 3 1.153.672 3.710 384.597 376.153 177.569 . 71.747 EVANGELICO 25.822 7 12.552 636 587 . 256 GALLIERA 45.431 . 21.404 2.299 2 . 1 GASLINI 28.787 149 12.659 1.984 . . . S.MARTINO 115.121 104 45.992 22.224 1.505 . 372 ASL 4 273.070 456 95.801 80.045 29.899 . 11.720 ASL 5 417.234 1.150 144.965 121.947 46.313 . 19.203 Totale 2.953.088 8.520 1.032.425 859.995 355.025 . 144.081