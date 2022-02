Un rinforzo dell’alta pressione in arrivo da Ovest sul Mediterraneo allontanerà gradualmente, a partire da oggi, la perturbazione che ha portato pioggia e neve in Liguria.

Da giovedì dovrebbe tornare il bel tempo stabile.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 15 febbraio 2022

Nel primo mattino residui fenomeni sul settore centro-orientale, con piogge sparse e neve sul relativo Appennino a quote superiori i 600m, in particolare tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto.

Nel corso della mattinata queste precipitazioni scemeranno d’intensità. A ponente il cielo sarà parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio sul centro-ponente ci aspettiamo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre a levante avremo ancora nuvolosità residua ma senza fenomeni.

Venti forti da nord al mattino negli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese, più leggeri altrove. Flussi più deboli nel corso del pomeriggio.

Mare mosso sotto-costa, ma molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie le minime, ma in aumento le massime.

Costa: min +4/8°C, max +12/16°C

Interno: min -4/+2°C, max +7/11°C

Mercoledì 16 febbraio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso a ponente, qualche addensamento nuvoloso più consistente sul centro-levante, ma senza fenomeni.

Venti moderati a rotazione ciclonica

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie sulla costa, in aumento sull’Appennino.

Tendenza per giovedì 17 febbraio 2022

Cielo generalmente nuvoloso soprattutto sul centro della regione, maggiori schiarite agli estremi della regione.