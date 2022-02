Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo e Liguria protetta dall’arrivo di perturbazioni almeno sino a venerdì quando correnti umide e fredde di origine atlantica arriveranno portando nuvole e precipitazioni ed un forte calo delle temperature che potrebbe favorire nuove nevicate nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 23 febbraio 2022

Cielo in prevalenza sereno, salvo qualche isolato annuvolamento costiero in zona Capo Mele in dissolvimento nel corso della giornata. Velature in serata sui cieli imperiesi.

Venti: fino al mattino da est-nord-est moderati, localmente tesi a ovest di Capo Mele; brezze dominanti in giornata su tutto l’arco ligure.

Mari: inizialmente mosso a levante ed al largo per un fondo di onda lunga da sud-ovest; poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Temperature: minime e massime in calo sulla costa e a fondovalle.

Costa: min +3/7°C, max +15/17°C

Interno: min -4/+4°C, max +11/14°C

Giovedì 24 febbraio 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione; a velature diffuse si potranno sovrapporre addensamenti costieri Venti: ciclonico debole o moderato sul Mar Ligure, rinforzi da sud-ovest al largo dal pomeriggio; debole irregolare sotto-costa.

Mari: poco mosso, tendente a mosso verso al largo verso la Corsica.

Temperature: in aumento le minime; in calo le massime nell’interno.

Tendenza per venerdì 25 febbraio 2022

Nuvolosità irregolare che si farà più compatta sul centro-levante nella seconda metà della giornata, non si escludono su queste zone deboli precipitazioni o deboli episodi di instabilità. Quota neve in rapido abbassamento nelle zone interne