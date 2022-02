Genova – Lieve aumento dei nuovi contagi da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Genova – Lieve aumento dei nuovi contagi da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi al Covid-19 sono stati 1.250 a fronte di 13.088 tamponi effettuati di cui 4.238 molecolari e 8.850 antigenici rapidi.

Calano ancora i ricoveri in ospedale, 27 in meno, per un totale di 419 persone assistite nei nosocomi della Liguria.

Di queste, 24 si trovano in Terapia Intensiva.

Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.079 vittime nella nostra regione da inizio pandemia.

IMPERIA (Asl 1): 125

SAVONA (Asl 2): 213

GENOVA (Asl 3): 585

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 163

LA SPEZIA (Asl 5): 157

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7