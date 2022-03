Genova – Incidente mortale, questa mattina, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce. Un camionista che si era fermato in corsia di emergenza è stato travolto e ucciso da una vettura che sopraggiungeva.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9, nel tratto tra il bivio con la A21 e Casale monferrato sud in direzione di Gravellona.

Il camionista è sceso dal mezzo, probabilmente fermo per un guasto, e una vettura è sopraggiunta e lo ha centrato in pieno, uccidendolo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.