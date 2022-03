L’arrivo di correnti fredde dai quadranti orientali porterà ad un calo delle temperature in Liguria ma in un contesto di tempo prevalentemente stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 6 marzo 2022

Al mattino nuvolosità sparsa alternata ad ampi spazi soleggiati sul centro-ponente, verso le ore centrali della giornata concentrazione della nuvolosità sull’Imperiese; cieli pressoché sereni a levante.

Nel corso del pomeriggio molte nubi sull’Imperiese con qualche fenomeno nelle zone interne, nevoso oltre i 500-600 metri.

Nubi in formazione anche sull’Appennino centro-orientale con la possibilità di sconfinamenti nuvolosi lungo le coste sottostanti, ma senza precipitazioni associate.

Generali condizioni di bel tempo altrove

In serata cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti in mattinata deboli o moderati da nord/nord-est, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio deboli o moderati da est/sud-est sull’Imperiese, da ovest a levante. Moderati dai quadranti settentrionali altrove.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature in diminuzione.

Costa: min +2/8°C, max +8/13°C

Interno: min -10/+2°C, max +3/10°C

Lunedì 7 marzo 2022

Giornata caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi, eventuali addensamenti più consistenti avranno carattere temporaneo.

Venti al mattino deboli o moderati da nord, dal pomeriggio deboli dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie od in ulteriore lieve calo.

Tendenza per martedì 8 marzo 2022

Per l’intera giornata nuvolosità sparsa, a tratti compatta specie ai lati della regione. Ventilazione debole o al più moderata da nord sul settore centrale, dai quadranti meridionali altrove.

Mare poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature stazionarie od in lieve ripresa.