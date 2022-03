In occasione dell’8 marzo 2022, il Centro Antiviolenza Mascherona vuole celebrare la forza delle Donne realizzando un murales all’interno del sottopassaggio che collega la Stazione di Brignole a Borgo Incrociati, unendo la Bassa Val Bisagno al centro città. Il progetto, nato dalla sinergia e la collaborazione con il Municipio Bassa Val Bisagno che finanzia i materiali necessari alla realizzazione del murales, origina dall’idea dell’artista e attivista Gloria Pallotta, con la collaborazione dell’artista Manuela Alfieri.

Il murales inizierà a prendere forma Martedì 8 Marzo dalle ore 11, su 10 metri di lunghezza e rappresenterà diversi volti di donne anonime con corpi conformi e non. L’intento è quello di raffigurare il fenomeno della violenza contro le donne nella sua trasversalità e nella sorellanza che accompagna la fuoriuscita dalla violenza facendo riflettere i cittadini di passaggio veicolando immagini emblematiche.

Oggi invece, alle ore 17:30 presso il Centro Civico Buranello, il Centro Antiviolenza Mascherona in collaborazione con San Pier D’Arena Agenzia dei Diritti, Centro Civico Buranello, Biblioteca Gallino, Municipio Genova Centro Ovest, Comune di Genova presenta la mostra “Tutta un’altra prospettiva. Storie di donne che hanno vinto la violenza” realizzata dalle volontarie del progetto “Io Sono Alice – Il podcast che ti ascolta”.