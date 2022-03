Deboli correnti umide di origine meridionale precedono un nuovo arrivo di aria fredda di origine orientale nel fine settimana. Ancora una volta, però, all’aumento delle nuvole non dovrebbe far seguito un aumento significativo delle precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 10 marzo 2022

Su tutta la regione nuvolosità sparsa, più intensa sul settore centro-occidentale della costa, senza precipitazioni. Schiarite più ampie al lati della regione e lungo i versanti padani.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in generale aumento

Costa: min +5/9°C, max +14/17°C

Interno: min -3/+3°C, max +10/13°C

Venerdì 11 marzo 2022

Cielo velato lungo le coste con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nubi sparse nelle aree interne e sulle Alpi Liguri senza fenomeni.

Venti da deboli a moderati tra nord e nord-est, in rinforzo dalla sera.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per sabato 12 marzo 2022

Giornata fredda e ventosa con nubi irregolari, ma basso rischio di precipitazioni, al più qualche fiocco sulle Alpi Liguri e sui valichi.

Ventilazione sostenuta da nord-est.

Temperature in ulteriore calo.