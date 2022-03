Savona – Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Savona che ieri, martedì 15 marzo, ha bloccato 10 auto di lusso e 45 motociclette di lusso e d’epoca intestate a una società extra UE ma, di fatto, in possesso di un 70enne residente nel savonese.

I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Gip richiesta dalla EPPO, la Procura Europea.

I veicoli, per un valore di mercato di circa 750mila euro, pur essendo intestati a una società fuori dall’Unione Europea, di fatto erano in possesso di un 70enne che ha vissuto stabilmente in Italia pur avendo residenza in un paese sudamericano e risiedendo, di fatto, in provincia di Savona.

L’uomo ha introdotto nel territorio italiano i veicoli, senza pagare i diritti di confine; inoltre avrebbe evaso oltre 250mila euro di dazi doganali e IVA.

Il 70enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria Europea per il reato di contrabbando aggravato.

Nonostante l’uomo non dichiarasse alcun reddito o patrimonio in Italia, collezionava veicoli di lusso e d’epoca (Mercedes e Rolls Royce, Alfa Romeo, Kawasaki, Triumph, Moto Guzzi, BSA, ecc.), che custodiva nel garage sotterraneo di un villa in suo possesso.