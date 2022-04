Il vortice di bassa pressione che ha caratterizzato la giornata di sabato in Liguria si allontana velocemente verso sud-est, ma nella giornata di oggi resterà ancora un po’ di instabilità sparsa.

Ad inizio settimana una debole ripresa anticiclonica determinerà un netto miglioramento delle condizioni meteo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 3 aprile 2022

Al mattino nuvolosità irregolare su gran parte della regione, ma non mancheranno ampie schiarite specie lungo la fascia costiera

Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio formazione di rovesci sparsi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino, possibili locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti.

Quota neve inizialmente intorno agli 800-900 metri, in generale rialzo ad oltre i 1000/1200 metri nel corso del pomeriggio.

In serata graduale esaurimento dei fenomeni praticamente ovunque.

Venti in mattinata moderati da nord/nord-est sul centro-levante, deboli altrove. Nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali sull’intera regione.

Mare nella prima parte di giornata tra poco mosso e mosso sotto-costa e mosso al largo, poi moto ondoso in calo fino a poco mosso ovunque entro sera.

Temperature in rialzo.

Costa: min +4/10°C, max +10/14°C

Interno: min -5/+3°C, max +5/11°C

Lunedì 4 aprile 2022

Al mattino tempo prevalentemente asciutto con nuvolosità sparsa, più compatta a ponente.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità diffusa sui rilievi, generali condizioni soleggiate altrove.

Venti deboli o moderati da nord in mattinata, deboli meridionali nel pomeriggio.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Tendenza per martedì 5 aprile 2022

Giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi.

Ventilazione da debole a moderata meridionale.

Mare poco mosso.

Temperature in ulteriore lieve aumento.