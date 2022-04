Anche in Liguria i fedeli di religione musulmana hanno iniziato il Ramadan, il mese sacro del digiuno, lo scorso 1 aprile e lo rispetteranno sino al prossimo 1 maggio.

Dall’alba al tramonto, con l’esclusione di chi è troppo anziano, per le madri in gravidanza e durante l’allattamento e per le persone malate o che fanno lavori molto faticosi, i fedeli musulmani non mangiano.

Il digiuno viene rotto al tramonto del sole. La tradizione vuole che si preferisca mangiare un dattero, perché così faceva il Profeta. In alternativa si può bere un bicchiere d’acqua.

Al termine del Ramadan i fedeli di religione musulmana organizzano una festa di ringraziamento a cui sono invitati tutti, anche se di religione diversa, in amicizia e rispetto reciproco.