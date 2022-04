Il vortice ciclonico accompagnato da correnti fredde di origine artica si allontana e si attenua l’afflusso freddo. La settimana inizia con tempo via via più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 aprile 2022

Al mattino sarà possibile ancora locale instabilità, specie nelle prime ore sul centro levante, in rapida attenuazione. Successive schiarite, anche ampie nel corso della mattinata, specie a ponente. Nel pomeriggio nuova accentuazione dell’instabilità, questa volta sui rilievi, con locali rovesci accompagnati da qualche colpo di tuono, aperture lungo le coste. Miglioramento in serata.

Venti inizialmente settentrionali deboli, in rotazione da sud in giornata.

Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve aumento.

Costa: min +6/10°C, max +10/15°C

Interno: min -5/+3°C, max +5/13°C

Martedì 5 aprile 2022

Tempo nel complesso buono, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Un po’ di nubi nel pomeriggio suo rilievi.

Venti meridionali deboli o moderati.

Mare poco mosso o localmente mosso.

Temperature in lieve aumento.

Tendenza per mercoledì 6 aprile 2022

Cielo generalmente poco nuvoloso, con incremento della nuvolosità in serata.