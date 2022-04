Genova – Un altro storico locale genovese chiude definitivamente. Questa volta tocca al bar-ristorante-pizzeria Sereno 1950 di Boccadasse. Lo storico locale che ha accompagnato le passeggiate di generazioni di genovesi chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 24 aprile. Al suo posto nascerà “un nuovo progetto” di cui, però, ancora non si ha notizia.

A comunicare l’ennesima chiusura di una attività storica genovese gli stessi gestori, attraverso la pagina Facebook del locale.

“Domenica 24 Aprile Sereno 1950 chiuderà per cambio gestione, con un nuovo progetto” – si legge infatti sulla pagina social.

La comunicazione ha scatenato la reazione di molti genovesi che sono comunque legati allo storico locale dove, dagli anni 50 a oggi, si sono festeggiati matrimoni, compleanni e comunioni oltre a cene tra amici.

La curiosità per il nuovo progetto è molta ma resta l’amaro in bocca per l’ennesimo marchio storico genovese che spegne le luci in una città con troppe incertezze per il futuro.