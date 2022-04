Genova – I vigili del fuoco hanno spento l’incendio divampato ieri sera in via Serrea, nelle vicinanze dell’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia ed hanno avviato, con le forze dell’ordine, le prime verifiche per accertare l’origine delle fiamme e l’eventuale gesto doloso.

L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 21, con le chiamate di alcuni passanti che avevano notato le fiamme proprio vicino all’autostrada.

I vigili del fuoco sono accorsi scoprendo che le fiamme stavano bruciando quello che sembrava una sorta di deposito di materiale e hanno subito dato avvio alle operazioni di spegnimento.

Domato il rogo, i pompieri hanno bonificato l’area ma non è ancora chiaro di chi sia la proprietà del terreno e come mai fosse presente il materiale in quel posto.

Inizialmente si era pensato ad una discarica abusiva ma il tipo di materiale trovato farebbe pensare ad un accumulo per qualche motivo e non ad un abbandono.