Genova – Grave incidente sull’autostradda A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Varazze ed il Bivio con la A26 in direzione di Genova.

Per cause ancora da accertare un Tir si è ribaltato bloccando l’autostrada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco per la rimozione del veicolo ma si registrano 9 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al km 15 + 300.

Al momento il traffico defluisce su una corsia.

A chi viaggia in direzione di Genova si consiglia di uscire a Varazze e fare rientro in autostrada a Genova Pra’ dopo aver percorso la viabilita’ ordinaria.